乘勝追擊！瑪歌羅比被傳將回歸DCU再演小丑女

澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）近期因熱爆全球的話題作《Barbie芭比》（Barbie）而人氣急升，近日有傳由於瑪歌事業當旺，DC有意打她的主意趁熱找她回歸DCU（DC電影宇宙）再度飾演「小丑女」Harley Quinn一角！

但暫時未知今次「小丑女」會以怎樣形式再現，DC高層James Gunn目前手上計劃有《超人》及《自殺特攻》外傳劇集《和平使者》（Peacemaker）第2季，若然瑪歌回歸DCU屬實，「小丑女」極有可能於《和》第2季中再現！

除了「小丑女」傳聞電影之外，瑪歌亦計劃與「阿Ken」 再合作，不過並非再拍《Barbie》續集，而是傳聞已久的《盜海豪情》（Ocean's Eleven）前傳！據知導演Jay Roach今次的《盜》前傳與以往幾集不同，今次將會大玩懷舊，瑪歌將會飾演類似以前嘉麗絲姬莉（Grace Kelly）的角色，而賴恩就飾演舊時加利格蘭（Cary Grant）的角色，是一部希治閣（Alfred Hitchcock）懷舊式的現代貓捉老鼠愛情故事電影。雖然之前有指影片將於本年法國開拍，但由於雙工會美國編劇及演員工會大罷工，相信影片大有可能下年才開拍。