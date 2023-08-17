李玟疑生前控訴《好聲音》聲帶流出　爆喊嘆在台上被侮辱

已故天后李玟（CoCo）上月初離世，連日來除了與丈夫Bruce之間的事情餘波未了，連CoCo生前參與過的內地真人騷節目《中國好聲音》遇上不公平對待，近日再度被翻出，今日（17日）網上流傳了一段約疑似CoCo生前控訴節目組內幕的語音檔，當時她聲淚俱下表示於酬勞不知多少情況，以及於即將做乳癌手術下，也寄望能夠幫助節目中的歌手，但最後卻因質疑賽制不公而被工作人員拉下舞台，令她氣憤難平。

當時有腳傷在身的CoCo，表演時要王澤鵬站在她旁邊幫她撐着，沒料正式時，她卻一個人穿上高踭鞋苦撐，最後只能坐下來獻唱，難怪她哭着說：「我那一段都站不穩，我真的站都不行，28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣子吃虧，我的媽呀，這個叫甚麼東西來的…因為我最能熬，我最拚，我命都原要我拚，為了別人不是為了自己，現在上天逼我，我不能了，我現在連跳舞都不可以，跳舞是讓我最快樂的，我不可以，好你們現在知道我的故事了吧。」

對此，《好聲音》於社交網回覆：「近日，部分自媒體帳號在網路平台散布經惡意剪輯的錄音李玟生前控訴《2022中國好聲音》，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為《2022中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」