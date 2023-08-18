【是日通勝】

農曆七月初三

癸卯年 庚申月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：嫁娶、安葬、移徙

忌：安床、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：9、10、25

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

金牛座：情緒不穩，工作陷困境，魯莽行事會更糟！

雙子座：做適量帶氧運動對身心都有益，勿再偷懶。

巨蟹座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

獅子座：身心狀態不錯，生活愜意，但愛情運平平。

處女座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

天秤座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天蠍座：心態正面，笑多一點，可為自己帶來好運。

人馬座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

山羊座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

水瓶座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

雙魚座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 壓力大

鼠：腦筋轉數快，從事創意行業者如有神助。

牛：桃花旺，單身者有被異性追求的可能。

虎：是日沖煞，壓力沉重，情緒極易失控。

兔：財運不穩，眼前的商機有可能是陷阱！

龍：具親和力，宜外出洽談公事，成功在望。

蛇：有望一展所長，可於事業上大放異彩。

馬：易陷入口舌之爭，別人的事少管為妙。

羊：運勢欠佳，謀事多阻滯，讓你很生氣。

猴：相信自己，勇往直前，沒有問題難倒你。

雞：事業運不錯，建議把握時機表現自己。

狗：接連收獲好消息，記得答謝幫過你的人。

豬：神經緊繃，工作不順，有小人乘機抽水。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

辛金日天干命格如何

辛金出生的八字，日天干之命主。金銀珠寶就是代表辛金，已是製成品，給人們戴在身上，光輝耀眼，美麗動人。這麼美麗而珍貴的金飾，需要好好保養，常常清洗雜質，保持光亮，所以辛金必須見壬水淘洗，方為人上人。

辛金生於春，妻財春木，男命多妻妾，一兩件飾物，怎能滿足於眾妻妾。所以命中需見酉祿強根加多些金飾，更見壬水傷官流動之水，流水不腐，保持光亮。男命見酉加水為酒，見春木為美女，酒色財氣少年狂。

辛生於夏，夏日炎炎，喜水來調節氣候，更喜濕土來泄火生金。女命以夏火為辛金之夫星，夏火夫星健旺，得子女星水來調節氣候，旺夫益子之命也。若是男命，夏季官強事業旺，命內更見水木之食傷生財，棄官從商發大財。

辛金生於秋，秋金旺盛喜食傷來生財。喜水來淘洗辛之美，水為金之食神傷官，是為技藝口才之巧手，琴棋書畫了得，學習天分好，加上財星在命，學以致用，發財之命。

辛金生於冬，冬水淘洗辛金，為人不拘小節，快活逍遙。可惜金寒水冷，手腳冰冷事小，肺虛寒咳難醫。命中雖見火來溫暖，金水修官喜見官，生活不羈雖自在，還需約束節制，身體才安康。