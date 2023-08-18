星玄︱陳楨怡挑戰普拉提　逆天長腿硬撼高海寧巨咪

8月18日係日本嘅米粉之日，今日亦都係農曆七月初三，宜嫁娶、安葬、移徙，最旺生肖係牛，屬牛嘅人桃花旺，單身嘅你有能會被異性追求。蔡少芬就係屬牛，今年49歲嘅佢，呢幾年返內地發展，憑住《浪姐4》脫穎而出人氣急升，不過對於演員出身嘅佢，參加選秀節目都係一大挑戰，成日因為語言問題，喺背歌詞嗰陣遇到困難，甚至因為呢樣嘢而嬲咗自己，仲喊埋添。但蔡少芬喺節目入面嘅努力，大家都有目共睹，佢喺舞台認真個樣真係勁吸粉，都話認真嘅女人最有魅力，今日你桃花咁旺，老公張晉就快啲安排個浪漫嘅約會，慰勞吓老婆啦。另外今日屬鼠、蛇、雞嘅大家，事業運強，可以喺事業上大放異彩。

今日嘅幸運星係射手座，你哋今日人逢喜事精神爽，可以做多啲令自己感興趣嘅事。陳楨怡就係射手座，佢近日趁住好天氣，出海玩Wakesurf，着住黑色連身泳衣非常養眼，為咗keep住好身材，仲約咗無綫花旦高海寧，一同挑戰普拉提，兩個人着住Bra Top、配貼身長褲上陣對鏡自拍，企喺身懷「巨彈」嘅高Ling旁邊，陳楨怡嘅高挑身形都唔輸蝕，佢仲吊喺半空做出高難度伸展動作，大騷43吋逆天長腿。你今日運勢咁好，可以嘗試唔同運動，可能有意外之喜。除此之外，今日獅子座、天秤座、天蠍座，身心狀態唔錯，記得笑多啲啦。