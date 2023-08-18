郭柏妍洩「蜜」　絕不搣甩丁子朗

無綫小花郭柏妍於在新劇《破毒強人》中一改鄰家女孩形象，飾演一名「慳妹」，事前更參考《大時代》的周慧敏。戲中與視后胡定欣對手戲連場，更獲「加持」提點，獲益良多。至於對於緋聞男友，她指自己不心急拍拖，笑言媽媽可能有點擔心。

郭柏妍憑劇集《下流上車族》「車芊芊」一角贏得台慶頒獎禮「飛躍進步女藝員」獎項，在正播出的劇集《破毒強人》則一改鄰家女孩形象，扮演貼地「慳妹」角，與「視后」胡定欣有不少對手戲，更獲前輩提點，她說：「《破》係第一套重戲份角色，角色係好管家婆性格，慳妹草根角色，事前都有搜集要點去演，呢套對之後拍《下》幫助好大。」她直言角色有參考劇集《大時代》周慧敏飾演的經典慳妹，愛行街購物的她說：「自己應使得使，盡量唔浪費，買嘢就師奶仔性格，都會行多幾間比較。」

講到劇中與定欣合作，Rosita印象深刻，坦言初時也感到壓力：「第一場戲就係要遞辭職信畀佢，同重量級前輩合作係有壓力，定欣好好，雖然我買好多化妝品，但化妝經驗好淺，佢有提我開工記得要帶粉餅補妝，同埋要企得直啲，唔好寒背。」她亦視定欣為學習目標，希望有日可以有她一樣的好演技：「佢喺《白色強人》做醫生，《破》就係另一個貪錢女人，為目的不擇手段，性格好突出，有機會都想試吓呢啲角色。」

郭柏妍與丁子朗緋聞傳過不停，但被外間視為一對的她今次與何廣沛演情侶大有新鮮感，問可覺得趁機「搣甩」緋聞，她則說：「同佢（丁子朗）都係普通同事、朋友關係，冇話要搣甩邊個，反而同多啲唔同人合作可以學多啲。」至於，「A0女神」被問到何時拍拖「出Pool」，她則說：「我就唔心急，亦冇乜人追，自己身邊比較多女仔朋友，媽咪就可能有啲擔心。」

場地：One Step Studio