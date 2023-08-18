東方日報C2：何沛珈秘撻阮浩棕　受「禁戀令」束縛

年輕藝人最緊要讓大眾有幻想空間，無綫高層聲稱讓旗下藝人自由戀愛，同時卻下達「禁戀令」，嚴禁他們公開戀情，當中包括正獲力捧的女神何沛珈及「星三代」阮浩棕。原來他們早於半年前已撻着，被問到拍拖一事時難掩愛意，但默契十足地互撐。

無綫力捧小生「星三代」阮浩棕是已故資深演員梁舜燕的孫兒，父親則是監製，出身自演藝世家的他努力以實力證明自己，拒借身世上位，現時已是無綫多位監製的新寵。2020年加入邵氏的他入行10年，之前擔任兒童節目主持，現時劇接劇，憑《隱門》演黃智雯暖男弟弟及《靈戲逼人》演熱血文武生而備受觀眾關注，之前參演《異空感應》更「升呢」擔任第二男主角。

雖然公司為阮浩棕安排了多位靚女拍檔，包括劉穎鏇、黃智雯及劉佩玥，但統統只限劇中有火花，原來他早已跟無綫近日力捧的最美小花何沛珈撻着！礙於無綫一直向旗下上位小生、小花下「禁戀令」，即使拍拖亦要極低調發展，不容因此影響接Job，故除了他們外，丁子朗與郭柏妍、周嘉洛與陳瀅等都不容向外公開戀情。

現年27歲、港姐出身的何沛珈近日人氣急升，成為「宅男女神」，在熱播劇《寵愛Pet Pet》演技獲讚，她之前曾任《東張》主持，5月時被欽點跟隨無綫總經理曾志偉到內地亮相直播節目，明顯得寵。她現時與男友阮浩棕齊齊成為獲力捧的小花小生，絕對襯到絕。

默認順勢谷劇

本報曾向他們問及戀情一事，當時阮浩棕被突如其來的「踢爆」嚇到停頓了幾秒，之後驚青表示：「我了解一下先，一陣打番畀你。」隨後受訪時，他未有否認戀情，更甜爆說：「我近來都有睇《寵愛Pet Pet》，嚟緊屋企兩隻狗仔有咩頭暈身㷫，都會帶佢哋去『寵愛Pet Pet』度搵金醫生（林夏薇角色）同Jessica（何沛珈角色）。」順勢幫女友宣傳劇集，認真識做！何沛珈受訪時與男友口徑一致，充滿默契地說：「我有睇《靈戲逼人》，幾欣賞武生『方浩東』短短40秒粵劇嘅功架演出，我都有跳中國舞同鍾意中國傳統藝術。」雖然「受壓」不能公開認愛，但亦可見他們愛得甜蜜。

另外，8月生日的何沛珈日前在社交網分享與家人慶生的照片，相中的她站在印有「Happy Birthday Roxanne」的氣球旁，當中有一張她與父親的合照，問到阮浩棕可有跟女友慶生？他表示：「我都有同佢講生日快樂嘅！」

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