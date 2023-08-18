張敬軒「港隊忠粉」Kingsum備戰港運會　Ching Q被封最索曼城迷

Kingsum和同門藝人包括孖妹JJBABY 、Ching Q等出席品牌尖沙咀旗艦店活動。(客戶提供)

【特約報道】去年以49秒佳績在香港男子400米中排名第一的「港隊飛人」姚敬琛（Kingsum），今年7月加盟Ace娛樂勇闖娛圈，因早前怕醜「表心迹」自爆是張敬軒超級忠粉，並稱入行後能像偶像一樣發放正能量後，不單有張敬軒歌迷follow他的ig以示支持，就連張敬軒也有follow！

前日（16日）Kingsum和同門藝人包括孖妹JJBABY 、Ching Q 、Suzara 、Ernie及K Kelly 出席adidas 尖沙咀旗艦店活動，期間有粉絲主動要求合照，Kingsum有求必應。然而他未忘「飛人」事業，有指他本來出戰今屆《世界大學生運動會》，但最後因事未能上陣，但會準備參加《全港運動會》（港運會），以及做過江龍出戰另一個澳門大賽。

Kingsum接受訪問，承認張敬軒及部分粉絲follow他的ig，表示衷心感謝支持，並說會以平常心出戰：「如果太大壓力會影響成績，參賽係自我挑戰，亦都係人生體驗，得失係其次，體育精神係自信、勇氣同堅忍。」他續說會盡量平衡田徑和演藝工作。

JJBABY赴韓受訓

至於14歲的童星孖妹Jaybo及Jaybie，表示首次出席公開活動感到新奇及興奮外，對於將在韓國逗留一年，入讀韓國演藝界猛人兼YS Group Kr 社長YongHeo 設計的「出道班」，她們說最不捨得是外婆。

孖妹說：「希望透過出道班自我增值同挑戰自己，但讀書都重要，知識豐富人生，唔會一心諗住出道，先做好自己。會帶埋陪我哋長大嘅公仔一齊去，我哋最唔捨得係婆婆。」

另外，Ching Q最近開始參與講波行列，深受球迷喜愛及讚美，更封她為「最索曼城迷」，其IG追蹤人數大增！她說：「睇波一定要有零食、面膜同Now E，缺一不可！」稍後她將會到韓國YS group 接受演藝模特課程訓練。

秀智姐姐

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