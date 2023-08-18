老公難忍家暴申請離婚　Britney被爆與工人偷食

美國流行天后Britney Spears日前被爆與結婚14個月的老公Sam Asghari婚變，消息傳出後他更隨即入紙申請離婚。婚變原因傳聞滿天飛，有傳是因為Britney偷食及對老公拳打腳踢成為離婚導火線。而有傳媒就指Sam得知Britney與家中一名男工人偷情才怒飛愛妻。

據知Sam稱妻子曾要求至少一名男工人與她拍攝全裸片段。此外，有指Sam深信她與至少一名男工人搭上，而他更指自己有片為證。Sam除了指控妻子偷食之外，他亦向友人表示多年來被Britney家暴！他表示曾試過妻子趁他睡覺時向他襲擊，打傷他的眼睛，當時他並未有還手。消息傳出後，有傳媒就搵到一張1月時Sam外出時的照片，照片中他的雙眼有疑似瘀傷，而前臂亦出現疑似被咬過的血印。當時有狗仔隊留意到Sam有傷痕並問過他原因，不過他嘗試逃避並叫狗仔隊不要影他。

另方面，Sam入紙離婚後24小時亦於社交網限時動態正式宣布「分」訊。他於聲明中說道：「經過六年的愛和承諾，我和妻子決定一起結束我們的旅程，我們將保持對彼此的愛和尊重，我祝她永遠一切順利。糟糕事情往往發生。」最後他表示「要求私隱似乎很荒謬，所以我只要求包括媒體在內的所有人都對整件事情友善和關切」而他亦透過發言人回應一些包括他質疑婚前協議書及威脅前妻向外爆料等等傳聞，他表示那些傳聞全屬不實：「從來沒有、也永遠不會有針對她的負面​​意圖。 Sam一直並將永遠支持她。」

而在Sam入紙申請離婚前幾日，Britney曾於社交網站公開一條她以性感內衣打扮跳鋼管舞的片段，片段中她在樂隊Nine Inch Nails的「三級歌」《Closer》播放之下跳舞，歌詞中有不少露骨內容包括「我要如動物般Ｘ你」。而Britney就留言表示於兩日前買了這條鋼管。但片段公開後幾日，昨日卻於社交網消失懷疑被Britney自己刪走。