張崇德慶祝入行30年同譚詠麟翻唱舊歌　順便為自己平反

歌手張崇德為慶祝今年入行30周年，將會推出全新製作的個人創作專輯，而日前譚詠麟（校長）為其中一首歌曲《失戀通告》錄音及拍攝MV。他說：「我和崇基係1993年入行，今年啱啱30周年，所以特意做一件以前未做過嘅事，就是推出一張個人原創唱片專輯。」被問到現時歌手都只推出單曲，為何他仍堅持推出專輯，崇德表示：「雖然音樂市場一直萎縮，但我覺得做音樂始終要堅持嘅，我一直深信好嘅音樂一定會有人支持的。」

當被問到為何和譚校長合唱時，崇德笑說：「今次呢張唱片記錄咗我過去30年嘅音樂歷程，係件好有紀念性嘅事，所以特別邀請咗譚校長同我合唱，喺28年前我寫畀佢嘅作品《失戀通告》。」又指歌曲也是他首次為其他歌手創作，所以覺得別具意義。

崇德稱邀請譚校長合作時，沒料到前輩一口答應，當時他簡直「開心到暈」。另外，他亦想藉着這次合唱來一個大平反的，他謂：「因為28年前當呢首歌推出時，唱片公司擺了烏龍，喺唱片度將作曲人寫錯咗我阿哥張崇基個名，令我一直耿耿於懷。」終於等28年後，崇德終於「沉冤得雪」，還原《失》歌是其作品。