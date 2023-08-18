李炳憲《烏托邦浩劫》代表韓國爭奧斯卡最佳國際電影

韓星李炳憲、朴敘俊及朴寶英合作的韓片《烏托邦浩劫》，上周三（9日）在韓國開畫後票房報捷，上映僅一周，入場人次突破200萬，截至今日（18日），累計231萬人次，走勢凌厲，並已確定代表韓國於《第96屆奧斯卡金像獎》角逐最佳國際影片。韓國電影振興委員會7名評委一致選定《烏托邦浩劫》代表韓國出戰奧斯卡，評委們表示：「《烏托邦浩劫》跟勇奪奧斯卡最佳電影的《上流寄生族》一樣涉及了階級主題，我認為它亦能夠通過韓國電影及文化來吸引北美。」

另外，李炳憲去年主演的另一部韓片《緊急迫降》，於去年8月開畫，最終僅錄得205萬入場人次，票房未如理想，更爆出票房涉嫌造假。韓國相關部門本週三（16日）表示，他們已找到證據，證明過去5年間有323部電影的入場人次被誇大，涉嫌在官方系統輸入誇大的售票信息，以提高影院上映電影的票房排名，當中或涉及造假的入場人次多達267萬。他們已經調查了98個電影發行商和462部電影，並已將涉及票房造假的影院和發行公司的69人移交檢察部門。

至於爆出涉嫌票房造假的影片則包括關於前韓國司法部長曹國的紀錄片《你是曹國》。以及宋康昊、李炳憲、全度妍及任時完等合作的《緊急迫降》等。票房數據造假一直是營銷策略，可以讓一部電影看起來比實際更成功。短期內，虛增的票房數字會為影片帶來更多熱度，增加影片的上映院線，以獲取更多票房，以便日後售予電視台或串流平台，可獲得更高的版權費。