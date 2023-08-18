伍詠詩海灘連續被偷拍兩次　揭心理障礙呼吸困難

新演員伍詠詩早前於電影《命案》任女主角而為人認識，點知今日（18日）凌晨佢喺社交平台發文，揭露自己被性騷擾事件，更於同一日、同一個海灘連續被偷拍兩次！事件發生於上星期，當時佢以為件事已經結束，但原來自己心理狀態仍然唁穩定，更出現呼吸困難情況。

佢提到自己第一次發現被偷拍時，因為當下佢覺得好唔舒服、猶豫又無助，但同時怕自己誤會對方，正當內心掙扎之際，對方就已經離開咗，佢都無法再追究。可惜同日稍後，佢準備收執離開時，步出沖身處後，就見到石壆後方有另一名男士拎住小型數碼相機對準自己，加上當時位置只有佢一個，後方亦係一面牆，今次佢就好確定被偷拍，亦感覺被侵犯，事發突然當下心裏同腦袋極度慌亂，同行友人即叫停對方，亦要求刪除相機內所有偷拍佢嘅照片。點知對方終於打開圖庫之後，竟發現入面仲有偷拍其他女生嘅照片，而入面嘅照片全都係特意瞄準女生上半身！

雖然最後對方格式化相機記憶卡，伍詠詩內心仍然好憤怒，搞到佢難以入睡，甚至呼吸困難，之後要用到成個星期去消化心理障礙，佢先知自己嘅難受同唔開心，對接下來嘅日子都會有影響。因此佢發文呼籲，曾經遇過如此差遭遇嘅人，要有信心同勇氣，並且接受自己嘅感受同感覺，而且有需要就一定要告訴身邊信任嘅人知。