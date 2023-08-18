衛蘭衛詩孖住走人　一同宣布離開華納預告新方向

歌手衛蘭（Janice）同孖生妹妹衛詩（Jill）早前被爆約滿華納唱片公司，傳因不滿公司資源分配不均，近年偏重力捧陳蕾、洪嘉豪等而決意雙雙離巢。消息傳足半個月，今日（18日）二人齊齊公開宣布離巢，當中Janice自揭7月時已走人，同公司8年感情亦告一段落：「想跟大家分享一件事，我已於七月正式離開華納唱片。 決定離開是因為覺得可以體驗一些新的東西，而有時候是需要徹底改變環境才能實現。我非常感激華納的所有同事們，和他們一起走過了8年的旅程，留下了很多的回憶。雖然感覺上自己要重新由頭開始。 新的旅程可能會有很多難關，但我會擁抱所有不確定性，並愛上一切的神秘感。我會好好享受這段過渡期，畢竟這就是魔法發生的地方，就隨風帶着自己進入人生下一個篇章。」

至於Jill就自爆已經有新去向，依家已經Ready好去開始新旅程，不過就未有公開實際新發展係咩，Jill留言：「大家好！想跟大家分享一件事，我已經離開華納唱片了。我非常感激當中所有友誼、所有一起創作的音樂、一起經歷的高高低低和一切一切。❤️🙌🏼多謝你們一直以來的照顧，我會好好珍惜彼此一起創造過的美好回憶！我知道上帝會為我預備最好的去讓我進入一個新階段，我懷着興奮的心迎接即將展開的新旅程，並期待看見在前面已為我準備的。」