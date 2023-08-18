西日韓抵食之選　一網打盡

菜式美味之餘，抵食又有優惠就更加吸引。近日無論是惹味日式燒肉或串揚、美味的韓菜，又或多樣化的西餐，因應周年和新店開幕等理由，統統有着數，想出街食飯又有藉口喇！

燒肉放題送海鮮靚肉

高質肉食放烤爐上慢慢燒熟，香嫩又有肉汁，佐賀燒肉谷剛於觀塘開設分店，提供日本和澳洲入口的和牛，亦有西班牙黑毛豬、日本赤雞和特大珍寶蠔等肉類和海鮮。餐廳正推出期間限定的激辛系列，包括激辛壼漬封門柳、豬脢肉和豬頸肉等，新分店開幕首月推出限定優惠，惠顧Lv2或以上燒肉放題套餐，每位獲贈大海老1隻，惠顧Lv3或以上級別，每位獲贈清酒煮特大帶子1隻，惠顧Lv4或以上級別，免費無限追加壽喜燒美國CAB嫩肩肉，最啱大胃王。

生啤競飲贏巨獎

吃日本炸物再來杯生啤，超爽！日本過江龍Jan Jan串揚專門店推出夏日限定企劃， 於8月逢星期四、五及六晚上8時舉行生啤競飲比賽，挑戰者會同時暢飲420毫升的生啤，最短時間飲完即可享當晚餐飲全單85折和登上生死鬥龍虎榜。活動完結時，以最短時間完成的挑戰者，可獲大阪來回機票1張和大阪串揚專門店餐飲券1張，亞軍及季軍則獲本地串揚店餐飲現金券，樂趣滿Fun。

食葡菜送Sangria

香港正宗的葡萄牙菜館不算多，中環葡萄牙餐廳Casa Lisboa屹立超過14年，為大家帶來地道傳統和新派的葡菜，招牌的炸馬介休球、葡萄牙啡蟹蛋黃醬凍食、蒜蓉欖油八爪魚、葡式烤乳豬和招牌焗鴨飯等膾炙人口。因應14周年，由現時至9月30日的晚市時段堂食，客人可免費獲贈1杯Red Sangria，用來配美食更夾。

學生優惠

8月正是學生放暑假的好日子，約朋友出來吃飯，有時都要計下預算。飲食集團Black Sheep Restaurant Group在今個8月推出SoHo University，持有指定高等教育院校學生證的學生，可於指定餐廳兌換$50餐饗優惠，同時透過指定電子印花卡獲得印花一個。儲滿10個印花，有機會獲享終極大獎，如Motorino六人手製薄餅派對、The Last Resort六人炸雞啤酒 Beer Pong派對，以及Messina六人意式雪糕派對等，讓大家在暑假食餐好。

HK$10食炸雞

韓國炸雞、炒年糕等美食吸引唔少年輕人，黃大仙旗艦店韓閣因應1周年，推出多款新品和優惠，由現時至9月6日，客人在付前出示已讚好的指定社交平台，即可在指定日子和時段以HK$10選擇甜辣炸雞1件、古早黑糖珍珠奶茶、脆脆瘋薯棒或黑白配芋圓（每日限50份）。另外，餐廳推出全新菜式包括冰火鐵板雪糕布朗尼、巨型海鮮梳乎蛋、芝士咖喱海鮮農夫包配軟殼蟹、火燄濟州柚子骨及芝士黑豚骨歡樂盤等，堂食時會以周年限定價發售。吃飽後還可選購1周年激安福盒，若客人在黃大仙店打卡，上載到個人社交平台，並Tag餐廳社交平台，可免費獲得棉花糖1份。數量有限，送完即止。