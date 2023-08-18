王陽明疑分居斷正　一家三口晚飯後各自返歸拒回應

台灣藝人王陽明同藝人太太蔡詩芸近日驚傳婚變，不敵7年之癢。育有一女嘅二人被台媒拍得一家三口共進晚餐，離開時除咗照顧女兒外，二人幾乎零交談，王陽明竟同蔡詩芸各有各返唔同屋企，蔡詩芸帶埋個女直接回娘家，王陽明則返到原本於台北信義區嘅愛巢，夫妻倆各坐各自架車，各自回到各自屋企，疑似分居。問及二人是否分居？蔡詩芸所屬經紀公司亦不作回應：「目前未有藝人回應。」令傳聞更加似層層。

而昔日獲稱「地表最閃夫婦」嘅二人，如今貌合神離，早前王陽明就直認兩人相處時間少，亦會為育兒事爭吵。王陽明曾分享夏天時蔡詩芸帶埋個女飛澳洲，期間有收到女兒寄嘅明信片：「很感動，我應該會保留一輩子」佢就解釋比起同蔡詩芸單獨相處，更珍惜加上女兒3個人嘅時間，努力嘗試維持一家天倫。

被問到夫妻是否曾因女兒教育爭執？王陽明直認：「若說沒吵一定是在騙人！」但佢覺得相關細節只有自己同蔡詩芸最了解，佢都有心理準備目前個女仲細，但將來會面臨類似問題：「女兒還是最重要，她還在成長，所以媽媽（蔡詩芸）肯定會比較辛苦付出比較多，大家多包容、多體諒，大家各自做各自的工作事業，然後互相支持。」