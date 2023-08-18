陳倩揚再進修　老公嘆冇飯開

藝人陳倩揚今日（18日）現身尖沙咀出席簽約儀式，成為多倫多一物業公司的代言人。2022年舉家移民加拿大的她憶述移民前因為疫情，只能靠視像形式於當地尋找物業，幸好遇上良心物業公司才免至「中伏」，後來更與該公司老闆成為好友，促成了今日為其公司成為代言人：「佢好細心，我一落機佢已經為我預備好晒一個星期嘅食物同日用品。」育有3名子女的她，笑指自己很懂得照顧別人，但原來一山還有一山高。

她表示有很多想於當地置業的朋友也曾「中伏」，問到她可會考取地產經紀牌照？她表示現時正修讀幕後製作課程：「要讀2年，依家讀咗1年，讀完先再考慮。」身旁的老公陳浩然聞言即笑言：「陳太，唔好再讀好唔好？你再讀我冇飯食，你仲想讀乜我幫你讀晒佢。」陳倩揚指因自己忙讀書，老公唯有學煮飯，笑指他現時已練得一身好廚藝，大讚老公是「神隊友」，令她無後顧之憂去不停學習。

10月生日的她表示即將告別3字頭，認為做人不應被時間限制，任何時間都可以學習，又自爆現在想法改變，不會買奢侈品，因覺得不是必需品：「依家我情願將啲錢用嚟Family Tirp，去創造回憶。」談到如何慶生？老公即踢爆她打算跟朋友去歐遊撇低自己，相當搞笑。