森美打波「埋舟」不成反食「牛肉乾」　1個月食3張

藝人森美近年沉迷健身運動，近乎走火入魔嘅佢唔止變成爆肌「肌佬」，仲成日清早就去打籃球做運動，認真熱血爆棚！而向來對電單車情有獨鍾嘅佢，都鍾意以電單車代步去打波，不過又成日趕唔到8點前打完波趕返去入錶，搞到無奈硬食「牛肉乾」，認真慘慘豬。

尋日（17日），森美喺社交網晒出一張將自己眼睛塗黑嘅「監躉相」，留言寫道：「無眼睇呀！我走㗎喇！『埋舟』射三球三分就走㗎啦！第二球嘅時候突然間見到阿sir嘅背影，衝出去都已經太遲啦！八點就走㗎喇！如果入波準啲就可以食個早餐！依家......食牛肉乾！」原嚟森美呢個月內就已經食咗3張牛肉乾，而森美亦不忘發揮搞笑本色，Hashtag「入波記住入錶！」並晒出「牛肉乾玉照」畀廣大網友睇抄牌時間08:04am，同免費停泊時間僅差4分鐘，引嚟唔少網友出謀獻策道：「早啲入，蝕幾蚊好過！」、「既然有錶位畀多兩蚊咪無事囉！」、「坐的士咪無事囉！」更有網友直指佢因小失大：「畀咗4分鐘機會，都唔入錶？」為咗慳幾蚊反而要畀960元嘅罰款，雖然有唔少網友話返森林轉頭，不過都有網友安慰佢道：「你當Book咗個場打咪感覺好啲囉。」