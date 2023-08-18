港姐2023︱鄧凱文攞獎添信心　王敏慈為「整容」解畫

《2023香港小姐競選》候選港姐到銅鑼灣出席化妝品活動並進行遊戲，（3）鄧凱文奪得「瑰麗仙氣尋寶女神」獎項；（2）黃泳嘉、（6）胡睿涵、（13）陳曉彤與（17）王敏慈一組則齊齊贏得「粉紅Party打卡比賽」獎項。獲獎的（3）鄧凱文被問到是否對化妝很有心得？她指化妝心得也是來自參加選美後跟化妝師學習，今次攞獎自然會增加信心，會放鬆心情準備決賽，覺得盡力做已經足夠。而近期雖然努力Keep Fit，但也會留一日給自己吃喜歡的東西，有時也會吃朱古力。

近日大會在社交網發布佳麗才藝表演片段，當中身為北京戲劇學院學生的（17）「翻版范冰冰」王敏慈表演古箏加跳舞，大晒身體柔韌使出「金雞獨立」更技驚四座，相當搶鏡。講到才藝表演是否充滿信心？她話：「都有信心，但係仲未知決賽使唔使才藝表演。」 她參選初期被指整容，當時解釋時因為化妝太過重手，她說：「依家化妝冇以前咁重手，會化一啲適合自己嘅妝。」除了食得健康她亦會保持愉快心情應付決賽，最擔心的是要講廣東話，會加倍練習。（2）黃泳嘉（Jessica）才藝表演片段吹奏牧童笛被網民取笑太個兒戲，她說：「牧童笛係細個讀書學，覺得可以代表自己童年，如果大家覺得唔係咁好，唔緊要睇得開心就得。有諗個表演跳舞，但係覺得牧童笛拍片會吸引啲。」