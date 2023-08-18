本日日本：《花生漫畫》最新產品　舉起胡士托個頭健身

今年年初體育用品品牌美津濃（MIZUNO）跟《花生漫畫》（PEANUTS）合作推出聯乘系列，當中以Snoopy及查理布朗（Charlie Brown）為設計的啞鈴球及Snoopy造型的藥球公仔最受注目！近日雙方再度合作，不只啞鈴球換上Snoopy好拍檔胡士托（Woodstock），Snoopy藥球公仔亦加了頂漁夫帽，配合冬季聯乘系列的功能保暖服飾，大家不妨帶齊裝備去戶外露營兼健身。服飾方面，今次推出一系列配備MIZUNO特別功能Breath Thermo的針織毛衣、外套、斗篷、休閒褲、冷帽、手套等，產品可透過Breath Thermo功能吸收水分並進行吸熱升溫，冬天特別保暖。系列更設有配備另一保溫功能Techfill的戶外羽絨被，同樣有Breath Thermo功能，就算到偏遠地方露營都夠保暖。系列即日起在MIZUNO官網優先訂購，部分商品由即日起至8月22日於梅田總店舉辦的「梅田史諾比節2023」上預售，大家密切留意。