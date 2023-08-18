INFINITE宣布演唱會加場　安孝燮拍片約定粉絲10.1見

人氣韓劇《社內相親》及《浪漫醫生金師傅》的男星安孝燮，早前宣布於10月1日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行首個粉絲見面會，門票將於下周二（22日）公開發售。近日他特別拍片跟港迷打招呼，他指今年6月來港出席活動時受到熱烈的歡迎，所以這次想親自見到一直為他應援的粉絲，並一起創造美好的回憶，又指想到能在見面會上見到大家，覺得既開心又激動。

另一邊箱，男團INFINITE將於9月9日在澳門舉行演唱會，門票日前開賣後反應十分熱烈，主辦已宣布門票全數火速售罄，為答謝一班捧場的粉絲，今日（18日）正式宣布於9月10日加開一場，讓更多粉絲能一睹INFINITE的風采，門票將於8月21日公開發售。為了幫澳門場宣傳造勢，除了早前公開東雨自拍照外，今天更首度公開了聖圭和優賢的自拍照，3人特別用中文寫上向粉絲表白的字句，相當有心思。

至於男子樂隊CNBLUE成員姜敏赫和李正信早前宣布將首次以二人形式來到香港舉行粉絲見面會，9月2日於旺角麥花臣場館會粉絲，門票已公開發售。兩位成員特別為粉絲準備驚喜，主辦今日宣布加推團體合照的福利，所有購買$1,588及$1,188門票的粉絲都有機會得到團體合照的福利，讓更多粉絲能夠近距離與兩位成員互動。