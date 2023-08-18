洪天明回港工作　周家蔚指有人「爭仔」

藝人洪天明與太太周家蔚，今日（18日）帶同囝囝洪大仁（TJ）和洪竟琋（JT）以星級嘉賓身份出席記者會，介紹將於本月27號舉行、由150對親子同時進行「騎牛牛」爬行5米的挑戰，期望能創造健力士世界紀錄，洪天明一家四口到時亦會參與其中，洪天明更即場示範一次過給2個囝囝騎牛牛。而於活動尾聲的祝酒環節上，JT竟將杯中物一飲而盡，嚇得媽咪周家蔚大為緊張，後來發現囝囝那杯其實只是汽水，她才舒一口氣，洪天明即大爆細仔是小管家，在家中經常阻止媽咪飲酒。

近年經常離港拍電影的洪天明，表示難得在港，會將時間全放在親子活動上：「之前都襯佢哋放暑假，一家人去咗雲南玩順便傾工作。（餵阿仔食蟲？）係呀，佢完全唔驚。」家蔚則笑指回港後的天明與她「爭仔」：「佢依家朝朝都同我爭住車啲仔返學，一個禮拜車4日。（你可以休息下？）我可以做其他嘢。」她表示可趁機專注回生意上，坦言快將踏入40歲但仍有很多夢想想實現，將早前於內地發展、以「洪家班」命名的一系列產品帶回香港，天明解釋當年爸爸洪金寶成立了洪家班，他希望能將這名字以其他方式延續下去。

另談到他早前現身ViuTV節目，被網民笑指為TVB作「奸細」，天明笑言明白大家只是開玩笑，畢竟自己與TVB之前合作了20多年，6、7年前離開後亦有間中現身其綜藝節目：「其實冇所謂嘅，邊個台都好，只要有適合嘅劇或者節目，我都好願意去參與。」