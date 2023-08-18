破毒強人︱蕭正楠勁大力　舉起馬貫東凌空左撻右撻

藝人馬貫東於無綫劇集《破毒強人》演社團成員，除了服毒場口的內心戲令人動容，他與蕭正楠的對打戲亦相當精彩，於官方發放的拍攝花絮中，阿蕭與馬貫東為了打好場交出盡腰力、手力及腳骨力，除了阿蕭反覆舉起馬貫東，馬貫東亦要被凌空左撻右撻，更要應付連番飛躍動作，過程更是一氣呵成，令工作人員拍爛手掌。

而以往較少接觸動作戲的馬貫東，是次於《破》劇所有動作場口均親身上陣，他笑言：「如果飛躍入車廂動作成功，便會寄望『飛躍』男藝員獎項，記得拍之前除咗反覆練習，武指都有幫忙拉筋熱身，結果排咗3次就順利兩Take完成，不過試位時已經將車門踢凹，後來太過投入，連自己受傷都唔知，當時撞到條腰，但完全冇感覺，返到屋企先發現瘀咗一大撻。」更指彈跳力驚人全因小時候熱愛運動有關：「我細個有打龍門（位置）、同埋好鍾意運動，籃球、足球、手球、划艇、田徑我都有玩，因為嗰時喺校隊有好多訓練，可能因為咁拍動作戲有啲優勢，但當然比起專業仲爭一個距離。」

談到阿蕭把他撻落地，馬貫東坦言對方確是令人意外的大力：「我都有成165磅左右，但佢一反我上去佢背度，就已經將我撻番落嚟，嗰度力係完全冇窒過，我都好震驚，平時睇唔出佢咁大力。」並大讚阿蕭是打戲好對手：「我記得我有兩、三拳真係食咗落佢嘅腰度，但佢完全冇Hard Feeling，仲猛話唔緊要，打得好睇就得。」