【Zac玩Zac食】拼砌出正念情緒

疫情後嘅新香港以為會經濟復甦，誰不知比疫情時還差，新一輪移民潮，市民外遊北上消費，令到香港餐飲業比疫情期間更差，最近兩個星期見到好多餐飲老店結業，報章雜誌停刊，仲有開設於1966年嘅全港第二大麵包工場，亦將於月底結業，整個新香港充斥着負能量！

玩樂是孩子成長的必要元素，成長後為着生活而承受種種的外來壓力，亦引致很多人都有抑鬱、情緒病等都市流行症。最近發現於玩樂中助小朋友發展潛能的顆粒拼砌品牌，與作家Abbie Hendon合作出版了一本書名為《Build Yourself Happy》的書，其中包含50多個正念拼砌活動和提示，利用顆粒探索生活過程，引導思考及加強需要與想要的概念，學習應對強烈的情緒，幫助大家快樂且自信地開展生活的情緒技能。

正念（Mindfulness）不是某些偽科學流行時尚，而係可以確實改善抑鬱症病患的大腦狀態，愈來愈多的科學研究佐證了這一理論。正念本質上是一種冥想形式，強調關注特定時刻個人周圍的環境、身體和內心出現的狀況，感知身體的所有感受和感覺，毋須對其進行評判。專注技術經常要求注意呼吸是因為呼吸是連續的，不僅讓我們在開始時可以專注，而且還在我們開始走神時重新集中注意力。但不一定是要以特定方式呼吸，可以使用任何重複動作取代關注點，可以是縫纫、清掃或拼砌顆粒套裝。

如果是呼吸，想像胸部起伏的感覺。如果是打掃，注意刷在地板上的聲音。如果是拼砌顆粒，則可以專注於它們彼此如何連接、它們連接時的聲音以及手指對材料的感覺。不用考慮最終結果，因此最好不用手冊，將關注的重點放在拼砌的過程；當你關掉內心那些沒完沒了的批評聲音，可以享受創意的快樂，就像你還是個小朋友的時候那樣。如果你的思想變得難以透過正念解決，就應該嘗試尋求專業人士的建議。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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