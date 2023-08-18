愛回家｜「龔水」面臨離婚　張景淳再暫別周嘉洛回歸

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》因有不少長期捧場觀眾，收視一直保持高企。但之前曾經收視微微下滑，現時更已急召「金城安」周嘉洛同吳偉豪返「家」拍攝，據知金城安將於8月29日的一集中正式回歸。而此劇編劇近日亦搞搞新意思刺激一下劇迷，狠心拆散「熊若水」呂慧儀、「龔燁」張景淳這對「龔水戀」。

之前劇情已交代張景淳飾演的龔燁因撞親頭失憶，更打回原形變番賤精。對於龔燁突然玩失憶，觀眾反應都好大，亦有觀眾擔心他會藉「失憶」而再被踢出劇。不過，據知之後劇情會說到龔燁到外地工作，寓意他真的會「暫別」一陣。而網民看到前晚（16日）一集龔燁已簽定離婚協議書要跟熊若水離婚，已經睇到喊晒，戥熊若水心痛。而昨晚（17日）一集龔燁終於記得番老婆，網民睇得肉緊又傷心，於網上瘋狂「洗版」留言，希望龔燁永永遠遠都愛老婆。但劇情來個大逆轉，二人隨時「婚變」，昨晚一集更會交代呂慧儀返「熊家」住。呂慧儀於社交網上載與張景淳的合照，更留言：「反正都萬箭穿心，幫你啃多隻𨬶濕濕碎啦！龔生。」更HASHTAG「告別之前」，網民即於網上狂「洗版」，指二人分開，以後晚上8點熄電視。

呂慧儀接受東網獨家訪問時謂：「監製好想龔水線可以有啲正劇咁嘅發展，我睇完劇本好鍾意，好欣賞佢哋諗到啲平凡生活中嘅變化畀龔水，希望大家都喜歡同會有追劇感。（真係會離婚？）佢失憶後變返做賤精，做咗好多令我傷心嘅事，更有離婚想法，至於會唔會離婚，大家繼續睇就知啦！」