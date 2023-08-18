浸淫畫世界　高潮勁嗌

我哋畫功了得，床技更係勁得！（互聯網）

繪畫可以陶冶性情，亦能表達自我，只係喺四仔世界中嘅繪畫主題，卻往往畫出情慾味道，畫家同模特兒總係會爆發慾火，埋身肉搏至高潮迭起，嗌過不停！

激情同好會

繪畫同好成立同好會，係理所當然嘅事，點知喺呢套由Girlfriends Films出品嘅《Women Seeking Women #192》，當中嘅一班繪畫同好所搞嘅同好會，竟然內裏有不可告人嘅物秘密？由四仔名導B. Skow執導，並搵來Dee Williams、Tiffany Watson等人氣熟女脫星參演，當中嘅脫星不但愛畫畫，更愛趁機同心儀同好發生超友誼關係。如果鍾意睇激情肉搏戲，呢套片就啱晒！

重量級列陣

巨乳人妻去學畫畫，竟然畫到唔想返屋企？講緊嘅係New Sensations製作嘅《Big Titty Wives #4》，由Natasha Nice、Angela White等脫星演出，每位對車頭燈都有DDD級數，真係夠晒分量！雖然係零劇情，但憑住一班巨乳女神坐鎮，加上汁液橫飛嘅場面，已經值得捧場。

碟評

如果你鍾意繪晝又鍾意睇四仔，今次介紹嘅兩套作品就肯定啱晒口味，至於《Women Seeking Women #192》係人氣長青系列嘅新作，而《Big Titty Wives #4》更雲集眾多巨乳女神，可謂各有賣點。