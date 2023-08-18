隊友泥鯭雙喜臨門？6號冇錢送厚禮：物輕情意重

樂隊RubberBand主音6號（繆浩昌）、藝人應智越（細貓）、「葱頭」邱梓謙與女友麥皓兒等今晚（18日）出席電影首映。談到隊友泥鯭（黎萬宏）日前被踢爆與女星黃心穎入紙申請結婚一事，6號受訪時表示泥鯭已通知樂隊成員喜訊，並指這是一件開心的事情，當問到泥鯭有否透露婚期及是否奉旨成婚？他説：「隊友私人事交畀佢自己答。（會預備禮物？）呢排冇乜錢，物輕情意重，乜嘢型式都係一份祝福，真心開心。」問到隊友結婚會否令工作上要有所調動？他表示樂隊近期正忙着打造新碟：「趕住年底見街，尋日都有一齊錄音，新碟會有9首歌，有3隻已經派台。」除此之外他又透露樂隊預計年底會於香港開騷，但一切詳情暫時先賣關子：「之前走咗幾個地方巡迴演出，有歌迷話係時候要照顧返香港嘅樂迷。」

至於早前被前女友爆他出軌陳伊霖的細貓，今晚出席首映時就否認事件，他坦言每次都會待結束後才開始另一段新戀情，不過承認今次處理得不夠好：「我唔係有心去傷害人，希望可以同受影響嘅所有人講對唔住，希望大家唔好再受傷害，開開心心過生活。」他指已沒有再與前女友聯絡，而陳伊霖則有在事件發生後致電慰問他：「因為始終同佢係朋友關係，其實唔止佢，其他圈內嘅朋友都有打嚟關心。」他指亦有就今次事情沉澱與反思，希望將來不會再犯及處理得更好：「唔會有咁多嘅誤會。（今次係誤會？）有時說話講出嚟同人哋Get到嘅唔同，我都希望佢（Kero）會理解同鄭重對佢講聲對唔住。」現時單身的他，覺得未是時候再拍拖：「我係韓國練習生，唔係愛情練習生，亦唔係情場高手，有好多嘢唔識處理，希望大家日後會專注喺我工作上。」他坦言今次事件令他損失了很多工作機會，亦令到媽咪替他擔心：「感情、親情同事業上都有啲壓力，自己做人嘅宗旨係向善，唔希望傷害任何人。」他很感謝朋友這段期間的支持，令他可以撐住。

談到他早前跟鄭裕玲（Do姐）到韓國拍攝旅遊節目，他表示今次去了約10日，因疫情關係已有3年未到過當地，發現很多地方已改變，他大讚Do姐容易相處：「第一日都緊張，因為一落機就要拍攝，驚魂未定，反而Do姐叫我放鬆啲。」他感謝對方不時提醒有甚麼地方可做得更好，令他獲益不少，又笑指拍攝期間二人會經常互相爆肚。