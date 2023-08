近年長留內地發展的薛凱琪(Fiona)日前剛度過生日,出名是孝順女的她,與家人外出旅行。她在社交平台分享照片,雖然未有詳述到了甚麼地方,但網友估計是內地的景點。見她與母親玩得相當盡興,表示:「Times with parents are the best」。

她帶了母親四圍去吃喝玩樂,二人有如餅印一樣的外貌,相信難以走失。薛凱琪多張美照中都包到冚、戴帽和口罩,甚至包起手臂以防晒曬黑。反觀母親則吊帶背心上陣,相映成趣。