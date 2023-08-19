星玄︱何超蓮新婚即「分居」　獨自飛法國罕晒水着Look

8月19日係世界攝影日，而幸運星係金牛座，你哋今日財運好到極，趁機多做啲好事，生活有意義。賭王千金何超蓮就係金牛座，佢喺今年4月同藝人竇驍拉埋天窗，婚禮非常盛大，兩個人恩愛爆棚，令人十分羨慕，不過早前佢自爆結婚之後，同老公竇驍都忙緊各自嘅工作，已經成個月未見過對方，而超蓮前排就撇甩老公，先一個人去瑞士旅行玩滑翔傘，再去到法國旅行晒出激罕水着Look，着比堅尼Top配短褲，睇落玩得好盡興添。雖然超蓮本身家底豐厚，但都好努力做嘢，今日財運好到極，事業上一定可以錦上添花。除此之外，今日白羊座、雙子座、天蠍座運勢唔錯，享天時地利人和。

今日亦都係農曆七月初四，適合祭祀、掃舍，最旺生肖係龍，屬龍嘅人愛情運上升，單身嘅人會容易得到異性垂青。蔡潔就係屬龍，佢同吳沚默，齊齊主持旅遊節目《請1日假去旅行 珠海篇》，兩個人自駕遊珠海，負責揸車嘅蔡潔，更係第一次港車北上，仲大歎滴蠟Spa相當享受。佢早排做埋才女出新書，仲話會送返本畀緋聞男友黃宗澤，雖然佢落閘話大家只係好閨密，兄弟姊妹嘅關係，仲話希望自己唔好鍾意花心男人，自爆擇偶條件好高，今日愛情運上升，話唔埋會遇到你嘅「黃金筍盤」。另外今日屬蛇、羊嘅大家，人緣唔錯，會得到貴人提點，鋪平晉升之路。