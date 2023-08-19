【是日通勝】

農曆七月初四

癸卯年 庚申月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、掃舍

忌：栽種、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：25、35、37

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

金牛座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

雙子座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

巨蟹座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

獅子座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

處女座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

天秤座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

天蠍座：享天時地利人和，可從暗戀階段踏前一步。

人馬座：好人唔怕做，將來遇上困難才會有人幫你。

山羊座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

水瓶座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

雙魚座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）兔 心情差

鼠：意外頻生，士氣受挫，要對自己有信心。

牛：運勢向好，話頭醒尾，謀事得心應手。

虎：財運起伏不定，有商機但也容易受騙。

兔：是日沖煞，生活不如意，情緒受影響。

龍：愛情運上升，單身者易得到異性垂青。

蛇：時來運轉，獲得貴人提點，茅塞頓開。

馬：心情好，有口福，但要注意控制食量。

羊：人際關係好，可為事業鋪平晉升之路。

猴：易遇上桃色陷阱，已婚者提防第三者。

雞：人緣變差，易得罪人，謀事忌魯莽衝動。

狗：諸事不順，處理錢銀往來容易出問題。

豬：有能力一心二用，工作表現令人佩服。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

獅子們的事業觀

獅子座的人通常具有自信、熱情、創造力和領導才能，渴望成為領袖而不是跟隨者，對於追求成功和成就感非常有動力。他們喜歡創新和創造，有很好的洞察力和判斷力，而且熱情洋溢，很容易感染身邊的人，通常能夠激勵和鼓舞身邊的人。

獅子座的人天生具有領導能力，通常喜歡在職場中成為領袖，喜歡被人肯定和讚揚，所以他們非常有決心和毅力，全心全意地投入到工作中，不怕困難和挑戰，以便贏得別人的認可。他們喜歡在職場中獲得成就感，並渴望成為領袖和取得更高的地位。

獅子座的人通常適合那些需要領導才能、創造力和熱情的職業，包括：

⦁領導職位：如經理、總裁、CEO等，獅子座有很強的領導才能和創造力，能夠帶領團隊取得成功。

⦁創業：獅子座的人有一種「寧為雞咀，莫為牛後」的心態，如果在大公司中永無出頭日，會以自己天生強大的創意去發掘商機，非常適合創業當老闆。

⦁設計師：獅子座的人通常非常有創意，適合從事創意產業，如藝術、設計、廣告等。

⦁教育界：有些獅子座的人很喜歡小孩子，通常有很好的教學能力和領導才能，適合從事教育界。

⦁政治和公共事務：獅子座的人喜歡影響和改變社會，適合從事政治和公共事務，但也要注意別因太愛表現而得罪一大堆人。