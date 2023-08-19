楊超越被丁禹兮強吻　疑戲假情真擦出愛火

內地女星楊超越曾被狠批演技差，最近她在節目中模仿虞書欣，被指惡意醜化對方，行為令人反感，引發網上罵戰。近日由她與丁禹兮主演的劇集《七時吉祥》播出，昨日（17日）楊超越與丁禹兮合體宣傳劇集時，丁禹兮突然咀楊超越的臉，不過楊超越淡定的反應，令人不僅懷疑兩人是否因戲生情，擦出愛火。

新劇播出以來，楊超越飽受攻擊同惡評，在直播尾聲她更是哽咽表示：「我本人為戲中的女主，我有責任去承擔這部戲播出來的結果，我也很接受大家對我的審視和意見，我都會接受，我希望大家去看看，去嘗試了解角色。」情緒低落的兩人在直播結束後，更是互相安慰。

而該劇的製片人王一栩，在社交網發文力撐兩人表示：「劇中演員楊超越和丁禹兮對待角色非常認真，我們的合作也非常的愉快。播出以來，有很多充滿敵意又負面的聲音不停的在找黑點攻擊《七時吉祥》，我們本身就延期播出，又超上了很多莫名其妙的烏龍，全平台限流也毫無原因，一切都讓我非常無力。」他坦言非常戥兩位主演心痛：「兩位主演成了靶子，各種角度的攻擊從未停歇，他們根本不知道自己做錯了什麼。」又謂沒想到劇集會被黑成這樣，這也是其抑鬱癥加重的原因。不過其後他又刪除了這條發文，稱自己情緒不穩定：「批評都接受，未來會加油。」