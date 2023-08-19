溫碧霞到夫家故鄉參觀　讓兒子認祖歸宗

女星溫碧霞（Irene）趁兒子Xavier（何國倫）美國學校放暑假，安排兒子回港，日前她在內地工作，就特別安排兒子與老公Kenny（何祖光）一家三口到夫家故鄉貴州一所醫院探訪重症病人送暖，並順道帶兒子返回太爺何應欽故居參觀，讓兒子認祖歸宗。

Irene說：「太爺係一級將領將軍，1945年代表中國政府接受日本投降，個仔嘅名都係跟家族族譜，何應欽自小喺位於貴州省興義泥凼鎮的四合院故居長大，依家已成為當地博物館供遊人參觀。」Irene跟兒子都是第一次參觀太老爺旳故居，感覺好驕傲：「因為太老爺的故居建築設計具有較高的建築藝術價值和歷史文物研究價值，所以列入文物博物館，親身睇到太老爺當年用過的實物、留下的相片、書法，我同Xavier都為太爺感到自豪及敬仰。」

遊覽完夫家故鄕，Irene今日就飛往上海繼續開工，老公及兒子則回港，兒子也快要回美國開學，她說：「唔會唔捨得，Xavier好鍾意返學，讀書好緊要，呢個暑假我哋都享受過好多家庭樂，又去過峇里度假，已經好滿足啦，大家都要各回各崗位，好快又可以再回來。」