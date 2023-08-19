陳嘉樺挑戰性愛劇　大膽自慰場面突破尺度

台灣男星楊祐寧任監製兼主演的性治療劇集《今夜一起為愛鼓掌》，找來了陳嘉樺(Ella)、楊謹華及王柏傑參演，劇集以性作為主題討論兩性情感，當中不乏大尺度的性愛議題與畫面，由楊祐寧一句「我跟太太很久沒有做了」為劇集揭開序幕，而Ella與謹華亦首度挑戰性治療劇，除了有大膽自慰戲份，亦有把玩各尺寸的假陽具及情慾按摩等場面。

Ella透露當初看到劇本時已非常喜歡：「因為大家對於性很容易避而不談，或是很害羞去面對，但我認為這是非常健康的事情，從身體去認識自己的內在跟心理的狀態是很重要的。」而劇中挑戰大尺度的謹華，則表示角色與她本人有8、9成差異:「我在性方面是偏保守的，不像劇裏面敢愛敢恨，有生理需求，跟別人看對眼就衝了！」與謹華有感情線的王柏傑，就自爆當初因腰傷復發，曾擔心未能應付劇中的激烈戲份，後來是楊祐寧親自打電話邀請才點頭：「真的滿感謝他，因為拍了這部戲之後，維持運動的習慣反而讓舊傷好了。」身為監製的楊祐寧對此表示：「我滿享受多一個監製身份，因為從前期開始，就可以參與很多的討論，比單純的做演員要有趣，我滿喜歡的。」