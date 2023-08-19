【IB攻略】應付IB考試的關鍵實力——培養個人分析能力

國際文憑（International Baccalaureate，簡稱IB）課程是一個全面且富有挑戰性的學術體系。除了對學科知識的深入理解，學生的分析能力在IB課程中也扮演着極其重要的角色。新學年的到來，我們將深入探討分析能力在應對IB考試中的重要性，並提供一些實用的策略和建議來提升這一能力。

IB課程強調學生必須具備獨立思考、問題分析與深入解讀的能力。其中，語文科A課程更是特別注重學生的分析力。成功應對IB考試時，分析能力的關鍵作用如下：

- 理解問題的本質：通過深入分析，學生能在IB考試中對問題給出更全面和精確的回答。例如，在歷史科目的論文題目中，學生需要分析事件的多個因素，進行原因與結果的探討，而不僅僅是描述事件的發生。

- 獨立思考和創造性解決問題：對於IB考試中的複雜問題，學生需要運用創新思維和靈活的策略。例如，在數學科目中，學生可能需要利用自己獨特的方法來解答出非標準的問題。

- 批判性思維和評估能力：學生需要能評估不同的證據、觀點和論據，並從中提煉出邏輯合理的結論。例如，在論文寫作中，學生需要批判性地評價來源的可靠性，並對不同的觀點進行綜合和分析。

為了更好地應對IB考試，提升分析能力是一條必走的道路。以下四種方法可助你一臂之力：

1. 多樣化的閱讀：鼓勵學生閱讀各種類型的文獻和資源，如學術論文、新聞報道、文學作品等。這種實踐可以豐富學生的視野，培養其批判性思維，並提供不同的觀點與角度。

2. 參與討論和辯論：參與小組討論和辯論可以強化學生的思辨能力，學習傾聽他人的觀點並表達自己的見解。例如，學生可以參與MUN（Model United Nations）等活動，進一步提升其辯論和批判思考能力。

3. 實踐批判性寫作：鼓勵學生撰寫批判性文章或回答開放性問題，如撰寫對一部電影或一本書的評論。這有助於學生通過書面表達思想，學生可以更清晰地組織思維並培養批判性思維能力。

4. 尋求回饋和指導：與老師和同學分享自己的分析和見解，並尋求他們的回饋和指導。這有助於提升個人分析能力，並從他人的觀點中學習和成長。

通過培養個人分析能力，學生將能夠更好地應對IB考試的挑戰，並在學術和職業生涯中取得成功。無論是在解答試題、撰寫論文還是參與課堂討論，個人分析能力都將成為學生在IB考試中的關鍵優勢。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣