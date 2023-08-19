被爆係Joshua舊愛　MOMOLAND前成員JANE被拖落水：好委屈

韓國人氣男團Seventeen成員Joshua最近被網民爆料指疑似與模特兒美英拍拖，兩人被發現共用衣物及戴情侶飾物，又曾在社交網上載去旅行的照片晒愛，女方更疑獲招待到Seventeen演唱會的前排位置睇騷，粉絲多次要求事務所解釋，但事務所一直沒有回應，引起粉絲不滿。

該網民發文指Joshua並不是第一次發現拍拖，過去亦曾被發現和女團MOMOLAND成員JANE交往：「MOMOLAND在年底頒獎禮表演時，只要輪到JANE出來唱，Seventeen成員就會望實Joshua，當Seventeen和女團坐在一起，Joshua見到那位女團成員走往後台，Joshua就會跟住出去。」網民又指在看MOMOLAND的綜藝節目時發現JANE的房間有和Joshua同款的公仔，相信兩人當時正在蜜運中。

對於被指曾與Joshua拍拖，JANE昨日（18日）發文嬲爆否認：「我從來沒有跟那位見過面，就算是身邊的人也沒有見過他，是跟我完全沒有交集的人。」她又指很久之前就已經有類似傳聞，當時事務所收過很多粉絲的電話，也因為這樣而令公司誤會她，她指：「因為我甚麼也不說，大家就會當是事實，現在無論是甚麼誤會，我都說出來，因為我非常討厭，覺得好難過和委屈。」