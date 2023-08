「是非港姐」陳怡名早前與網民爆發網戰粗口橫飛,繼而被洗版式狂插,一度清空社交網,疑有社交恐懼,事後佢更直認情緒受影響。不過網民似乎依然咬住唔放,近日轉用私人訊息繼續狙擊,有網民回覆其限時動態貼文,直接出言辱罵:「那就快去投胎吧,XX畜生」,對此她表示:「if u give me reasonable suggestions. I'm more than happy to take them, but there are so many dms like this(如果你們是給我建議的話,我會開心地接受,但實在有太多這樣的訊息)」,並解釋之所以清空社交網,全因收到太多惡意攻擊的留言。