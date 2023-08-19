天后Britney Spears爆離婚後首開腔　坦言感震驚

曾被精神問題困擾的美國天后Britney Spears，日前被老公Sam Asghari申請離婚，有傳他是難忍被打與戴綠帽。Britney今日於社交網站首開腔回應事件：「大家都知道，Hesam同我唔再一齊……6年係同一個人一齊好長嘅時間，所以我有啲震驚……但我唔係想解釋點解，因為好老實唔關其他人事！！！但，我好老實我再承受唔到啲痛苦！！！我好似心靈感應咁收到好多朋友嘅關心訊息，令我好感動，多謝！！！我都扮堅強太耐，我喺社交網站好似好完美咁，但距離現實好遠，我諗大家都知！！！我好想展示自己情緒同眼淚，但因為一啲原因我經常要隱藏自己脆弱！！！」

她又表示：「如果我唔係我老竇嘅堅強士兵，我會被送去一啲地方畀醫生去醫！！！但正正係我最需要家人嘅時候！！！一個人應該受到無條件嘅愛……唔係有條件限制！！！！所以我會盡量堅強，盡我努力！！！而我其實都做得幾好！！！點都好，祝大家安好，唔好唔記得去微笑！！！」

另外，根據婚前協議，Sam在離婚後無法分到家產或收到贍養費，他最多可以保留Britney送他的禮物與汽車。他亦需要遵守保密條款，不得對外談論婚姻細節。但Sam的離婚文件卻要求贍養費，代表他準備挑戰婚前協議，如果成功，他可自由爆料，因此有估計Britney將會給他一筆錢息事寧人，讓他封口。