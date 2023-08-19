強強聯手　打造限定美饌

星級大廚打造的菜式，好味又夠吸引，近日有餐廳、品牌或著名廚師來個Crossover，為客人提供意想不到的限定美食，想試就要把握機會。

非凡意饌

香港的意大利餐廳多不勝數，中環的Testina主打不同的內臟菜式，別具風味。於8月21日至22日，主廚Marco Xodo和Da Vittorio行政總廚Matteo Fontana合作推出四手盛宴，菜式包括吞拿魚刺身意大利粉配熱沾醬、開心果碎‧雞蛋布甸伴魚子醬、和牛西冷扒配大麥、小牛舌手工寬麵以及車厘子醬汁、油甘魚生魚片配水蜜桃及青瓜等，最後一道菜式將由兩位大廚一同創作，分外有驚喜。

多國風味

融合世界各地食材和烹調手法，創作出來的菜式，每每令人耳目一新。尖沙咀新開的概念餐廳LUMA，經常會邀不同的大廚作交流，由現時至9月，餐廳請來名廚Bjoern Alexander Panek打響頭炮，為客人打造多國風味菜式。頭盤有當中包括番茄‧熱情果‧奇亞籽‧番茄果凍、煙熏素鵝、藤椒鮮萵筍，以及帶子布拉塔芝士‧魚子醬‧法葱，第二道菜以海鮮為主，可選西班牙紅蝦薄片或龍蝦配卡邦尼醬汁，其他還有泰式魷魚意粉、黑松露乳鴿、焗黑鱈魚柳配四川酸菜等美食，甜品可揀招牌的火燄迷你檸檬或蜜瓜豆腐雪糕配意大利檸檬香甜酒作結，夠晒圓滿。

美肌雪糕

炎炎夏日，拎住杯雪糕解暑才是王道，有機抹茶品牌THE MATCHA TOKYO在這個8月，和日本護膚品牌ALBION 合作推出限定的抹茶配薏仁牛乳雪糕，薏仁今有豐富維他命和抗氧化功效果，美味又健康。同時間，客人在店內買抹茶配薏仁牛乳雪糕及其他產品滿HK$80或以上，可獲贈健康化妝水N體驗裝。