鄭裕玲孖小鮮肉去旅行無偏心　大讚：個個都好

鄭裕玲（嘟嘟）以星級防疫大使身份出席活動時，親手設計防疫包，並分享防疫貼士。

談及早前為HOY TV拍攝的旅遊節目《去邊啊Do姐》將於9月4日首播，她表示對收視不會感壓力，已盡力拍攝，只想節目多觀眾收看。至於偕林家謙、魏浚笙、Tyson Yoshi（程浚彥）、應智越（細貓）及洪嘉豪，分別到韓國﹑德國﹑奧地利及日本等地拍攝，可會有偏心情況？她頻說：「冇冇冇，大家去旅行合作愉快，個個性格好，乜都肯做，唔會扭扭擰擰，個個都早到，比預定早5至10分鐘度啦，（好乖喎？）呢啲唔係乖，係必須嘅，因為我哋要去好多地方，不過有啲要趕返香港做嘢，所以要走先啫。」

嘟嘟又謂拍攝期間有好多有趣事，希望可以在節目中全部呈現，但監製稱拍得太豐富導致節目過長，所以會將未能在電視中播出的畫面再安排於網上播出。

另外，嘟嘟又謂在其網上頻道的訪問節目會不定期更新，會訪問值得訪問的人，歡迎任何願受訪的嘉賓聯絡她。問可會再訪問她最愛的男團MIRROR？她說：「如果再訪問佢哋，想做啲特別啲，同電台唔同嘅，因為我個頻道可以睇到畫面，所以想要多啲互動，（同姜濤去打籃球囉？）我冇打籃球sense喎。」