陳慧嫻公開評分準則　姚安娜鄭梓浩出戰《中年2》

無綫節目《中年好聲音2》評判陳慧嫻、伍仲衡、 張佳添等與27位參賽者包括姚安娜、鄭梓浩等在將軍澳電視城為比賽錄影進行拜神，比賽首圈將由108位參賽者淘汰剩下60強。陳慧嫻首次擔任馬拉松式評判，將要由早錄影到晚笑言擔心頂唔順：「之前冇做海選，今次會用一首歌嘅時間去認識佢哋，自己會睇佢哋嘅聲底、表達嘅情感、唱歌夠唔夠氣、有冇壓台感。」

講到有參賽者走音也照入圍？她則說：「我覺得OK，有時可能狀態唔好，自己會睇整體，走音呢樣嘢可以慢慢練習。」 問到若有參賽者選她的歌曲會否加分？她笑言反而會減100分，因為她太熟悉歌曲會有比較，除非能唱出另一種風格。

姚安娜當年參加新秀歌唱比賽，事隔32年後再戰舞台，化了一個民族妝增強氣勢的她則指對晉級信心不大。問到她可有挑選陳慧嫻的歌曲，可知道慧嫻笑言會扣分？她說：「係呀，我有揀到，但係已經冇得改，如果晉到級就會唱。」參賽者鄭梓浩30多年前曾出唱片，近年回流返港的他曾參加過《中國好聲音》第四季，當年是周杰倫擔任評判，可惜未能進入決賽，他說：「好多謝軟硬天師嘅《廣播道Fans殺人事件》首歌有提我個名，所以有啲人會記得我，自己當年只係三四線歌手冇人識。」