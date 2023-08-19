全球只此一輛Chiron Super Sport Golden Era奢華巔峰

專門生產天價手工超跑的法國Bugatti，最近受到一位超級車迷兼收藏家委託，以搭載標誌性W16引擎的Chiron Super Sport為基礎，One-off客製化全球獨一無二的Chiron Super Sport Golden Era。雖然廠方沒有公開其造價，但據2021年發表的Chiron Super Sport基本售價已經要320萬歐元（未連稅折約2,800萬港元），這只此一輛的手繪版Golden Era更彌足珍貴。

雙色車身 手繪線條

這輛One-off是專為VIP客戶提供高級個性化定制服務的Sur Mesure部門負責，前後花上2年時間將客戶的構想實體化，展現創新定制工藝成果。新車不僅加入名為Doré的定制金色配Nocturne Black漸變金屬黑的獨特雙色車身，車外車內更以超過50幅手繪草圖勾畫出不同時代的Bugatti經典，來一次獨特的致敬。

要將所有草圖用鉛筆直接手繪在車漆上，既要有實現完美效果，同時能夠經得起時間考驗，可說是定制部門有史以來最具挑戰的項目。最終他們成功開發了一種新技術，雖然廠方沒有透露詳情，只知工序相當繁複，單是這手繪階段便花費了400多個小時完成。每一筆觸需要比你想像的花上更多耐性和技巧，完全體現品牌的獨特精髓。

黃金時代 獨一無二

團隊通過左右兩邊車身、門檻和內門板分別展現品牌兩個黃金時代，每幅草圖更代表着不同時代的里程碑。右邊車身通過26幅手繪草圖，包括Type 32 Tank、Type 35、Type 41 Royale和Type 57 SC Atlantic等經典車型、創辦人Ettore Bugatti和兩位兒子Jean Bugatti及Roland Bugatti名字，以及位於Molsheim的Château Saint Jean車廠，描繪出Bugatti於1909~1956年間第一個黃金時代的歷史變遷。左邊代表1987年起至今的第二個黃金時代，以19幅草圖描繪由EB110到Veyron和Chiron，再到Divo、Centodieci及Bolide等多款車型，訴說着品牌近36年來不斷演進。

左右內門板的皮革內飾，亦以定制油漆和精細畫筆，分別手工繪上三輛極具代表性的車型。右邊內門板由右至左分別是Type 35、Type 57 SC Atlantic 及Type 41 Royale。左邊內門板由左至右分別是EB110、Veyron和Chiron。配上分別刻有「1909~1956」及「1987~2023」字樣的金屬門檻，並於頭枕位置加入Golden Era金線刺繡，及於操控台末端的碳纖飾件用金漆寫上One of One，強調其獨一無二的尊貴身份。