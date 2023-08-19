韋羅莎憑《造星V》成功入屋　帶挈首次擔正做電影女一

憑《全民造星V》任導師而成功入屋的藝人韋羅莎（Rosa），最近又獲導演黃浩然青睞，邀請她夥拍周國賢及陳湛文演出暑假檔壓軸港產片，首當電影女一的她接受電台訪問，坦言首次擔正做電影女一壓力大，當初接拍新片單純是因為覺得劇本很有趣，而導演黃浩然之前曾導三齣電影，問事前有否欣賞過導演的作品，她輕聲說：「講真，我真係冇呀！」她估計導演因看過她的舞台劇演出，雖然拍攝天數只有數天，但過程愉快，大讚導演很容易相處。

Rosa與農夫的陸永是演藝同班同學，被問及畢業後為何選擇加盟香港話劇團，而沒嘗試像陸永般走進娛樂圈，她坦言讀書期間曾有不同的試鏡機會，但她做學生時已目標明確，了解自己當演員並不是為了名和利：「我唔想有任何機會就要去，可以畀更加多人見到就做，唔想乜嘢都去做！」又望所接的工作都是對自己的個人成長有幫助，有意義的工作才願意投放時間。

她亦分享指當年曾經有人找她加盟電視台，但為她所婉拒：「我真係唔想，呢個唔係我考入演藝學院嘅原因，我好清楚知道自己條路想點樣行。」坦言最愛當劇場演員，能跟觀眾現場同呼同吸，至於近年她又肯參演電影及任《全民造星V》導師，她說：「我肯接的工作全值得做，接《造星V》因為我未拍過真人騷，好想試，但真的投放時間精神太多，下次唔會再做。」

節目中，Rosa亦大方分享她與同樣是舞台劇演員兼導演的老公張銘耀（German）相識經過，18歲剛入讀演藝時認識對方，1個月後便火速相戀，至今已有22年：「真係冇諗過一路都係佢！」她又指當初被German吸引是因為非常投契，甚至連喜歡音樂劇的興趣也一樣，所以逐漸走在一起，坦言被丈夫吸引與外表無關：「佢真係好叻，很好學，他由幕前走到幕後，我很仰幕他能吸收很多新知識。」

對於German去年10月曾臨時頂替確診的陳淑儀出演舞台劇《2呃22 ART》，她大讚老公：「佢有好多能力我都好surprise。」相戀多年後，German在2011年向她求婚，並於21年疫情期間誕下女兒Mia。談及今年2歲的女兒，今年既要拍《造星V》，又要為《全》片宣傳，下半年又要參與兩齣舞台劇，坦承做working mum絕不容易：「分配時間係難，但囡囡一定排首位，我一定抽時間陪她返Playgroup先去排戲，老公對不起了，要排在阿女同工作之後，但感謝佢和我分擔照顧個女。」