陳健安遞咪畀粉絲唱歌：佢哋都冇膽怯！

歌手陳健安（安仔）與趙展彤（Val）今日（19日）出席圍方舉行的音樂會，吸引多人圍觀。安仔透露近期每次出活動都會即場做巿場調查：「我會問吓現場有幾多人係第一次聽我唱現場，又會教佢哋一齊唱我嘅歌，之前去大學演出，佢哋竟然可以唱晒我成首歌，今次咁近距離遞咪畀粉絲唱歌，佢哋都冇膽怯。」問到何時開個人演唱會？安仔坦言無論心理上或是歌曲數量上已準備好。而10月他要演出舞台劇，下月便開始綵排：「呢個舞台劇係第3度公演，係我第2次參演，我想各方面都做好啲同進步啲，其中有一部分我要彈結他，雖然我識彈，但我會搵老師教我，我想再彈好啲。」另外，安仔亦忙於出歌，他表示將推出今年第3首新歌，MV已拍好：「歌曲方面搵咗從未合作過嘅填詞人幫手，至於MV會有3位朋友客串演出，有2位係《全民造星V》嘅學員，另1位都係同《造星V》有關嘅人，但係邊個呢，就賣吓關子先。」

至於女團STRAYZ成員之一的Val稱唱現場有少許緊張，而且擔心唱日文歌時會忘詞，但見到粉絲後便安心不少，Val曾參加過《中國好聲音4》，對於網上有參賽者爆用錢可以買名次，她表示未有聽聞：「冇發生我身上亦冇聽過，我係海選後，導演就揀咗我。（個參賽者話凌晨通知第二日要去海選，而且去到都未必上到台？）我個情況唔同，我由通知到海選當日有幾日時間準備。」另外，Val透露由於最近女團其中一位成員Ariel要到外地進修，所以這段時間各成員會推出個人歌曲：「8月底我會推出新歌叫《半知命》，想表達每個人拿到手嘅牌都各有不同，要睇你點去做選擇，可以話人生一半係個天，一半係你自己決定。」