KIA EV9純電旗艦SUV抵港亮相

車長逾5米的起亞(KIA)旗艦純電6/7座SUV--EV9日前抵港亮相，輸港版本將提供配備76.1kWh電池的標準版(後驅)、99.8kWh電池的Deluxe版(後驅)及GT-Line版(全輪驅動)。首批訂購「一換一」早鳥優惠價約$67萬至$86萬不等，預計最快可年底交車。

展出的兩輛都是GT-Line版，而且都是揀選了6座位配置。不同的是，一輛的中排配備一對獨立手動旋轉椅，另一輛則配備一對附設小腿承托墊的獨立電動大班椅。前者可轉動至與後排對座，變出一個讓中及後排乘客面對面交談的出行空間，亦可轉至對向車門，提供多一種上落車方案。後者不僅可作多角度調校及前後移動，更可通過按下便捷鍵變出接近趟平的坐姿。值得留意的是電子鏡頭連屏幕側鏡組合及V2L外拉充電功能等屬選裝配備。

動力方面，配備前後軸電馬達的GT-Line版總輸出馬力及扭力分別達384ps及700Nm，完成0-100km/h只需5.3秒，最大續航力及平均耗電量分別為500km及24.4kWh/100km(WLTP)。而配備後軸電馬達的標準版及Deluxe版，最大馬力輸分別為218ps和203ps，最大扭力同為350Nm。完成0-100km/h分別要8.2秒及9.4秒，最大續航力及平均耗電量分別為418km及19kWh/100km(WLTP)和541km及22.4kWh/100km(WLTP)。至於充電時間，76.1kWh標準版若分別以250kW(快速)及11kW(中速)充電，約分別需20分鐘及7小時充滿；而99.8kWh的Deluxe/ GT-Line版，則分別需24分鐘及9小時5分鐘充滿。