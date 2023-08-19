朱智賢與蔣志光飾演夫婦：確實有點難度

無綫劇集《破毒強人》昨晚一集劇情感人，劇中講述朱智賢為了救老公蔣志光，一直陳豪、胡定欣唔放，更連番以爆大鑊要脅二人，其中一句：「你知唔知對於一個女人，咩重要得過佢條命？就係佢屋企人。」，盡顯女人無私的愛及霸氣！救夫心切的她經歷多番內心掙扎後，最終決定自殺拯救老公，臨死前更專程前往探監，忍痛為老公作最後打氣及告別。

昨晚朱智賢的自殺戲無論拍攝或剪接手法均十分賺人熱淚，這邊廂她冒著大雨走進注滿一氧化碳的車廂中自殺，臨死前堅強又鎮定的拍下自首片段；另邊廂答應她出獄後要陪跳舞的蔣志光在拘留所中反覆練習，配以背景歌曲《千言萬語》，二人深情演繹，甚是淒美。為了突顯該幕視覺震撼，劇組為場口預備了大水車製造人造雨，被人造雨及工作人員噴至全身濕透的朱朱，由於嘴唇被化到發紫，加上一頭亂髮，被導演取笑像女鬼，相當爆笑。

昨晚播出的花絮片中，鏡頭前一臉淒涼的朱朱甫完成拍攝已笑得相當燦爛，並向着鏡頭大叫「好玩刺激」，「淋雨嘅時候最凍覺得係個頭。」事後朱朱受訪時透露拍攝當晚氣溫只有 8 度：「當時係冬天，仲要係凌晨4、5點拍，嗰陣時得8度左右，我自己本身好怕凍，所以包咗好多保鮮紙打底。淋住雨做戲好難focus，因為真係好凍，當時我好驚會喺鏡頭面前震，因為揼住雨應該好有Feel，但無啦啦喺度震嘅話咪要retake咯，所以我就不停叫自己千祈唔好震。」

談到與蔣志光由之前《食腦喪B》的父女升呢做夫婦，朱朱笑言起初適應上確實有點難度：「之前習慣咗佢係爸爸，突然間變咗老公，演繹方面好唔同。我反而覺得同蔣老師做夫妻好過做父女，我身邊朋友話我哋CP感都Ok。」昨晚確有網民指「福田夫婦好有愛」，並笑言：「應該拍一套前傳，講下福田愛的故事」，亦有網民大讚朱朱演技一套比一套進步，並讚她演得入戲又自然。