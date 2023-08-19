阿Mo手臂肌肉開始有反應　月底再聆訊盼顯明事實真相

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（19日）他發出第56封代禱信。

李盛林牧師透露阿Mo二頭肌和三頭肌對肌電圖開始有點反應，即腦神經可以通到C6和C7的頸椎神經兩節，雖是微少信號，但已令人十分振奮。惟膀胱內仍有少許膀胱石仍未排出，祈盼在未來短時間內可以隨着排尿一併排出。而本月底有關紅館演唱會事件再度聆訊，盼能顯明事實真相和各方該負的責任。公道自在人心。

長文如下：

（一）啟言（Mo)

1)「頸椎MRI磁力共振素描」：

(感恩)

影像與15週前的MRI比較顯示，受創頸椎神經水腫再稍微消退了一點。受創部分(C4)對下的頸椎神經，經過了受創後56週仍是沒有萎縮，並維持正常的粗大健壯。

(禱告)

請繼續為 頸椎神經的水腫及創傷部份出現的水珠能逐步消退禱告。祈求神施恩 強化頸椎神經信號的傳遞，可衝破受頸椎神經水腫的影響直達四肢或身體各部位。

2)「泌尿系統超聲波素描」：

(感恩)

感謝神的保守，與月初拔除尿管時所照的超聲波比對，經過了20天整個泌尿系統並沒有出現異常。

(禱告)

a) 膀胱內仍有少許膀胱石仍未排出，祈盼在未來短時間內可以隨着排尿一併排出。

b) 左腎有一粒細少的腎石，祈盼也可以隨著多飲水排出。

3）「肌電圖EMG 反應」：

(感恩)

二頭肌和三頭肌對肌電圖開始有點反應，即腦神經可以通到C6和C7的頸椎神經兩節，雖是微少信號，但已令人十分振奮。感謝神的工作，因為教授們都是盡心盡力，但叫神經產生反應的只有神。

(禱告)

祈盼在神的恩惠下，上傳下達的神經信號可以被接通，再配合各項的強化治療，身體各方機能像接通電流的電線一樣，可以活動起來。

(二) Mo爸媽

1)「如何在漫長中等候」

有人問我在漫長的艱辛中如何等候？回顧這56週，等候不是自覺心理良好，而是抓緊聖經神應許的話，再配合現實的處境，用信心行上每一步。當在心靈落入困惑疑慮時，靠著禱告和聖靈透過聖經的鼓勵，憑著信繼續往前行。

2) 「公道自在人心」

本月底有關紅館演唱會事件再度聆訊，盼能顯明事實真相和各方該負的責任。