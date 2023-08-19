李幸倪崇尚天然　不考慮整容　

歌手李幸倪（Gin Lee）今晚（19日）以一襲粉紅裙出席十大健美名人頒獎禮，她透露明天便跟粉絲舉行生日派對，大感開心：「懷疑自己今晚會瞓唔着，我要準備唱歌、玩遊戲同搞氣氛，希望粉絲開心。以往生日都係同父母去旅行，但過去幾年因為疫情，幾年冇搞歌迷聚會，難得今次可以見到大家，我話所有粗重嘢等我嚟，我會準備好多唔同節目同禮物畀大家，我叫佢哋唔駛送禮物，想送就捐錢去善慈機構。」

講到獲十大健美名人獎，Gin自言感驚訝，她自認還有很多進步空間：「每一個身體部位都可以練好啲。（咁要整容？）又唔駛，我鍾意天然，靠運動同飲食。（駛唔駛有啲地方再大啲？）我都感恩，已經好滿足。」

另外，提到容祖兒之前演出時飛咪落台，Gin表示也試過，所以身同感受：「兩年前一個騷，我要跳唱，我其中一隻手揸住枝咪舉高手，點知個舞蹈員唔小心撥到我支咪，我見到枝咪打咗幾個圈跌咗落地，好在冇跌落台，人生第一次喺台上咁冇安全感，我下意識執番枝咪，好在枝咪冇壞可以繼續唱。（你好叻執生？）發生呢件事之前我都唔知原來自己OK，但希望唔好再發生，因為真係好驚。」

對於近日有關李玟擔任《中國好聲音》時轟賽制不公，曾任歌唱比賽《聲夢傳奇》導師的她坦言若對節目有疑問會跟監製溝通，有問題會攤出來討論，每次都是有商有量，而曾參加過《中國好聲音》的她直言當年自己仍是新人一名，對很多事也不認識，甚至接觸不到節目高層，所以當時只是注專比賽，至於有參賽者爆節目組不尊重選手？她說：「我唔知佢哋嘅遭遇係點，但我參加前有調節自己心態，我對期望放到最低，我參加比賽只係當去學習，就算同平時自己做嘢方式唔同，我都當係一個體驗，可能因為一早調節咗心態，所以覺得所有嘢都OK，比較容易適應。（會唔會都好着緊分數？）音樂比賽係比較主觀，每個人嘅音樂喜好唔同，可能我覺得自己唱得幾好，有啲人會鍾意，但有啲人唔鍾意，當然會失望但都會接受。」