陳庭欣無懼「不婚即分」魔咒　享受當下：結咗都可以分

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）於現時播映中的無綫劇集《寵愛Pet Pet》中，跟徐榮由冤家變情侶，兩人更有床戲，不過Toby笑言場口是性感不足搞笑有餘。她稱過往的角色不是要死就是做「小三」，今次不但有條好的感情線，角色對她來說更是入行以來最輕鬆：「因為有個好拍檔徐榮，成個氣氛好開心，唔會好緊張，大家都畀現場嘅小動物融化，而且唔使打又唔使露。」

唔識同小朋友相處

現實中Toby的感情線同樣美滿，有個拍拖5年的圈外男友，不過她認為結婚並非必須：「享受兩個人一齊就得，我依家係呢個階段，結唔結婚好死，好似一個儀式，結完又唔代表永遠都好好。（唔結就分？）依家冇結都冇分，結咗都可以分。」至於生小朋友，她稱更不在To do list之內：「因為我唔係好識同小朋友相處，教小朋友做人處事係好難嘅學問，我未準備好。」談到如何為愛情保鮮，她認為溝通最重要：「兩個人一定會大鬧交，但視乎你肯唔肯攞出來講。（男友好多緋聞？）都係通過溝通去了解，佢要明白因為我做呢行，所以好少事佢都會上鏡。（對男友百分百信任？）只要肯講，就唔會有質疑。」

對動物愛護有加的她本身養有5隻鸚鵡及2隻狗，更有個名為「動物踩過界」的網上頻道，今次有份參與《寵愛Pet Pet》的演出，其鸚鵡Shabu Shabu也有份客串，對她來說可算是圓夢。