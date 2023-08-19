Aka性感攞獎派福利：我有跑步同健身操Fit！

藝人趙慧珊（Aka）獲頒十大健美名人獎，她以低胸及露腰裙性感到場，她謙稱想不到自己會獲獎：「我都有跑步同健身，但有太多人叻過我喇！（打扮好性感？）我比較少性感，因為攞到獎要回饋畀大家。」她表示較重視腹肌的鍛練，由於自己較難長肌肉，所以要努力維持：「我都有6舊腹肌，都Keep咗幾年，要好有紀律去進食，我唔可以食得太多碳水化合物，否則好易肥同冇咗肌肉，主要食烚蛋同菜。（男仔約你咁點算？）我都會照去，所以平時要忍口，留番約會時食。」

Aka透露將應邀出席巴黎時裝周，由於品牌安排了一襲透視裝給她屆時穿着，所以她要努力健身：「好在我有個好嘅健身教練，佢唔會逼我去做，佢會話今次唔做，咁下次做。」談到工作，Aka現時以藝術為主，她最近跟小王子在港合辦了一個展覽，稍後又會到韓國為藝術展擔任嘉賓，她坦言：「依家努力向藝術家方向發展。（你啲畫有冇人收藏？）都有，之前畫展啲畫賣出9成，我都覺得賣得貴，我有因為價錢問題同經理人拗數，但佢話因為涉及好多單位，所以最後落到我袋嘅錢其實唔多，藝術家都係好窮。我諗咁多次賣畫同合作夾埋都賺到6位數。（幾時再辦畫展？）好辛苦，要捱好多晚通宵，希望下次同慈善團體合作。」