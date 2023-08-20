【是日通勝】

農曆七月初五

癸卯年 庚申月 庚戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：栽種、會友、裁衣

忌：修倉、行喪、納財

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、24、30

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：面對感情事不夠理智，嘗試把眼光放遠一點。

金牛座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

雙子座：心情低落，做任何事也不順心，快休息一下。

巨蟹座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

獅子座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

處女座：心情靚，有口福，但品嘗美食時要懂節制。

天秤座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

天蠍座：多展現微笑比嚴肅面孔佳，易獲別人接受。

人馬座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

山羊座：財運稍遜，做人不能自私，要多為人設想。

水瓶座：人逢好運精神爽，讓自己做些感興趣的事。

雙魚座：笑口常開可帶來好運氣，勿再愁眉苦臉了。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 財運旺

（跌）龍 是非多

鼠：運勢平平，幸人緣不錯，可化危為機。

牛：逞強好勝要不得，容易與人發生爭執。

虎：用心經營人際關係，可望從中獲得商機。

兔：運氣極佳，多作新嘗試，得着不會少。

龍：是日沖煞，脾氣差，容易為小事扯火。

蛇：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

馬：財運旺，以往的投資將可獲理想回報。

羊：情緒不穩，行事忌衝動，以免陷困境。

猴：個性開朗，人品受讚許，好事自然來。

雞：財運低迷，易受外力干擾，花掉冤枉錢。

狗：頭腦冷靜，人緣極好，謀事易獲掌聲。

豬：遇到麻煩要保持冷靜，切勿自亂陣腳。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

經常頭暈頭痛可能是風水問題

頭痛的原因有很多，一些查不出原因的疼痛，可能是某些病變引起，除此之外，也有可能與家居風水出問題有關。

問題1.栽種氣味濃郁的植物

相信很多人都知道在家裏栽種植物，可以淨化室內空氣、隔絕污染，但如果選擇了氣味濃郁的植物，如水仙花、馬櫻丹、鬱金香等等，它們散發的氣味太濃，容易誘發過敏性鼻炎，部分敏感人士則容易有頭痛的情況發生。

問題2.擺掛風鈴

風鈴曾是家居裝修的流行飾物，很多朋友喜歡在陽台或窗戶上懸掛，當風吹過，它會發出叮叮噹噹的聲音。如果把風鈴擺掛在臥室，尤其是在床頭靠近窗口的地方，其發出的聲音容易讓人心情煩躁，難以入睡。

問題3.亂放剪刀及尖利器具

尖利器具包括我們平時使用的剪刀、水果刀、梳妝刀、刮眉刀等等，這些東西有一種傷人於無形的力量。如果將它們放置在房間梳妝枱或其他地方，容易帶來無形煞氣，讓人感覺心慌、焦慮，甚至引發頭痛的情況發生。