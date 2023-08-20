星玄︱陳婉衡孖簡淑兒玩普拉提　巨峰抖動勁搶Fo

8月20日即農曆七月初五，適合栽種、會友、裁衣，最旺生肖係馬，屬馬嘅人財運旺，之前做嘅投資依家可以獲得回報。「36E無綫咪神」陳婉衡就係屬馬，擁有魔鬼身材嘅佢，經常大派福利，熱愛運動嘅佢，日前同好友簡淑兒一齊玩普拉提，兩人都着住瑜伽服做出平板姿勢，仲輪流用手拍打心口，手臂肌肉線條Fit到真係冇得輸，之不過陳婉衡嘅巨峰抖動，真係勁搶Fo，令人注意力都集中喺一個位。今日財運咁旺，趁住咁多人關注你，可以積極去做下投資，甚至投資番喺自己副Body都得。另外屬兔、蛇同埋狗嘅大家，運氣極佳，人緣都唔錯。

今日嘅幸運星係水瓶座，你哋人逢好運精神爽，可以做啲令自己感興趣嘅事，AGA（江海迦）就係水瓶座，曾被爆同補習天王拍拖，又傳出戀上林德信，向來低調處理感情生活嘅佢，冇影響發展音樂事業，全力為紅館演唱會而忙碌，近日傳出秘密同姚子羚舊愛「的士邦」鄭子邦結婚，男方擁有過百部的士同過億元物業資產，甚至有傳「的士邦」為咗令AGA過少奶奶生活，已豪擲過億元喺山頂築愛巢，雖然AGA承認已經訂婚，不過冇公開老公身份，亦冇否認對方係「的士邦」。今日運勢咁好，可以同未婚夫一齊製造浪漫回憶，心情一定靚晒。除此之外，今日處女座、天秤座心情靚，而且生活稱心如意。