東方日報C1：朱晨麗肚凸傳懷孕：唔需要解釋！

藝人朱晨麗與何廣沛「分手」不夠半年便傳出新戀情，對方被指是年輕有為的富二代史昊洺。朱晨麗受訪時指對方只是朋友，對於爆出一張她肚凸疑似懷孕的照片，她謂：「唔需要解釋，因為都冇！」專注工作的她指連追求者都沒有，笑言：「如果有得揀就唔使揀工作啦！」

港姐出身的無綫藝人朱晨麗樣靚身材正，早年緋聞不少，曾與不少圈外富二代及多位藝人馬國明、李日朗、港男李晉強等傳過緋聞，曾是一代「緋聞女王」的她，2017年因拍劇集《超時空男臣》被指與何廣沛撻着，雖然兩人多年來沒有承認戀情，但戀足多年的他們被傳媒問及對方時，都甜爆回應，屬大家公認的一對，朱晨麗近年亦鮮有緋聞，成為何廣沛專屬。不過，這段「地下情」今年3月時正式結束，之前何廣沛突然於社交平台unfollow朱晨麗，兩人的6年情正式畫上句號。

蜜遊泰國？

昨日本報收到消息指「回復」單身多時的朱晨麗，突然傳與富二代史昊洺（Kenneth）撻着，史昊洺是社會知名人士兼馬主史立德之子，年輕有為，外形俊朗，識飲識食又識玩，相當活躍，是出名的城中鑽石王老五。有指兩人去年已開始撻着，更蜜遊泰國，最誇張的是朱晨麗之前拍照時忽然肚凸，似是懷孕！

記者向朱晨麗問及戀情時，她直認經朋友介紹下認識對方，但就否認戀情，更謂：「當然唔係！我哋只係朋友嚟。（對方追求你？點認識？）冇囉！都係朋友介紹，大家一齊玩過，見過面，真係得啖笑！」說到有傳她懷孕，她爆笑謂：「吓！呢個傳得仲誇張，我早幾日先出席活動，仲着住高踭鞋喎。」她又指現時沒有拍拖，更沒有追求者，又謂：「我身邊啲朋友全部都係女仔，而且好多已經有小朋友。（你dry咗咁耐，要擴闊吓社交圈子！）邊有咁容易呀！」說到被傳懷孕的肚凸照，她謂：「我覺得唔需要解釋，因為都冇！」

早前她被爆入住深井千萬風水豪宅，望催谷事業運。朱晨麗昨日受訪時坦言現時專注事業，其他事不多想。問是否現時很多追求者，選擇太多？她笑謂：「邊有呀！從來都冇，如果有得揀就唔使揀工作啦！」而記者昨日曾致電給史昊洺，表明身份後，他「喂」了多聲後突然cut線，記者事後多次致電給他，他都沒有接電話。

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